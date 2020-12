College Boekel ziet niks in zelf meten luchtvervuiling

Nadat Boekel in maart dé hotspot werd van Coronabesmettingen, werd in de gemeenteraad in april gevraagd om onderzoek naar de mogelijke relatie tussen luchtkwaliteit en het coronavirus. Ook de Adviesraad Sociaal Domein adviseerde zo'n onderzoek te laten instellen. In diverse andere gemeenten, onder andere in Uden en Bernheze, werden soortgelijke vragen gesteld.