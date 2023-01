College GS op 'inspirerend werkbezoek' in gemeente Maashorst

Dat zei commissaris van de Koning Ina Adema dinsdagmiddag na afloop van de toer die zij met het college van Gedeputeerde Staten door Maashorst had gemaakt. Een werkbezoek zoals het provinciaal college dat vaker brengt, recent werden ook al Oss, Bergen op Zoom en Tilburg bezocht. ,,Een mooie manier om te zien wat er in een gemeente leeft en elkaar beter te leren kennen", aldus Adema.

Dorpshuis Zeeland

Adema was onder de indruk van de warmte en energie die ze gevoeld had in het splinternieuwe Dorpshuis Zeeland dat na veel overleg met alle gebruikers tot stand is gekomen. ,,Het voelt als een huiskamer", aldus Adema. Aansluitend ging het college, vergezeld door burgemeester en wethouders van Maashorst, naar het bedrijf Fruitzforlife van Sjef en Wilma van Dongen in Zeeland. Een ‘voorbeeld wat betreft innovatieve landbouw’ aldus Adema.