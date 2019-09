College investeert ruim 40 miljoen euro in Meierijstad

MEIERIJSTAD - Het college van Meierijstad wil komend jaar voor 40 miljoen euro investeren in projecten in de gemeente. Dit stelt het college in een persbericht over de begroting van 2020.

Het college schrijft: ‘Met de lopende en deze nieuwe investeringen 2020 wil het college, samen met alle’inwoners, ondernemers, dorps–en wijkraden, verenigingen en instellingen de belangrijkste ambities waarmaken. Van de transformatie van het sociaal domein, de verbetering van de dienstverlening tot verduurzaming. Van de versterking van de stadscentra tot de vitalisering van het buitengebied. Van de vervanging van scholen en zwembaden tot de leefbaarheid in de kernen. En van een versnelling in de woningopgave tot de vervanging van wegen. Om ervoor te zorgen dat het goed wonen, werken en leven blijft in Meierijstad. Door kansen te benutten en te investeren in zaken waar inwoners en ondernemers profijt van hebben.’

Volgens verantwoordelijk wethouder Jan Goijaarts ligt er een structureel sluitende begroting klaar. ,,Ondanks de tegenvallende uitkering vanuit het Rijk, dat een negatief effect had op onze bestedingsruimte, laten de begroting over 2020 en het financiële meerjarenbeeld van 2021 tot 2023 een positief saldo zien.” Voorzichtigheid blijft geboden, stelt de wethouder. ,,We moeten financieel gezond blijven en vet op de botten houden om tegenvallers in de toekomst op te vangen.”