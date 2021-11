College Landerd kijkt naar gevolgen sluiting gemeentewerf Schaijk

LANDERD - Toen de gemeenteraden van Uden en Landerd dit jaar besloten dat de gemeentewerf van Landerd zou gaan sluiten en zou verhuizen naar Uden, werd in de Landerdse raad gewezen op de gevolgen voor met name de inwoners van Schaijk. Tot nu toe zonder resultaat, zo blijkt.

,,Ik heb destijds opmerkingen gemaakt dat mensen dan met name voor klein chemisch afval, elektrische apparaten en oud papier naar de milieustraat in Oss zouden moeten. Een forse investering, want het is toch een ritje van twaalf of dertien kilometer”, zegt Arie de Kleijn (DS97). ,,Burgemeester Bakermans heeft toen gezegd: we gaan bekijken of er in Schaijk nog iets kan overblijven. Ik noem zo'n opmerking een smeermiddel om de besluitvorming soepel te laten verlopen.”

Niets gebeurd

Intussen blijkt er weinig tot niets te zijn gebeurd. Mensen die in Schaijk op de werf spullen komen afleveren krijgen daar volgens De Kleijn te horen dat het per 1 januari afgelopen zal zijn. Reden waarom hij er afgelopen week in de raadsvergadering op terug kwam.

Gekwalificeerd personeel nodig

Volgens wethouder Ben Brands is er geen probleem: KCA kan naar Oss. ,,Daar is gekwalificeerd personeel voor nodig. Bovendien ging dat tijdens de hele coronaperiode al zo en dat heeft nooit tot problemen geleid. Elektrische apparaten kunnen worden ingeleverd bij de handel of bij de milieustraat. En voor oud papier zouden we kunnen kijken of we een afsluitbare container ergens neerzetten.”

Quote Er had destijds gewoon klare wijn geschonken moeten worden Arie de Kleijn, raadslid De Kleijn vond het antwoord van de wethouder teleurstellend. ,,Er had destijds gewoon klare wijn geschonken moeten worden.” De Kleijn kreeg steun van een verraste Harold van den Broek (RPP), Madeleine Hoek (VVD) en Jacques Pijnappels (Duurzaam Maashorst). Waarop burgemeester Bakermans opnieuw toezegde er in het college nog eens naar te kijken.

De Kleijn: ,,Zoiets hoeft echt niet iedere dag open te zijn. Nu kunnen mensen ook maar drie ochtenden per week terecht. Maar ik geloof niet dat mensen hun spullen straks naar Oss of Uden gaan brengen. Je kunt er de klok op gelijk zetten dat het dan ergens anders heen gaat.”