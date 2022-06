College Maashorst komt naar je toe, Uden gelooft het wel: te weinig aanmeldingen

,,Uiteraard heel jammer", zegt de gemeente Maashorst in reactie op de slechts veertien mensen die zich voor de bijeenkomst in Uden hadden aangemeld. Zo weinig dat de avond op het laatste moment werd afgeblazen. Met zeven mensen zijn inmiddels wel aparte vervolgafspraken gemaakt. ,,Maar we gaan kijken hoe we ook in een meer stedelijke kern als Uden meer belangstelling kunnen trekken voor dit soort bijeenkomsten", meldt de woordvoerster van de gemeente.

Over de andere bijeenkomsten zijn burgemeester en wethouders zeer tevreden. Vooral in de voormalige gemeente Landerd was er steeds een behoorlijke opkomst voor de ‘meet & greet’ met het college. In Reek kwamen 35 mensen, in Zeeland 40 en in Schaijk 30. In Odiliapeel en Volkel kwamen 20 mensen opdagen, het buitengebied Uden was goed voor een avond met 33 deelnemers. Inwoners konden vragen stellen aan het college en wensen/ideeën voor hun kern voordragen.