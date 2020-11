College Uden gaat voor autovrije Markt

De keuze voor een volledig of grotendeels autovrije markt is nog geen definitief besluit, benadrukt wethouder Gijs van Heeswijk. Het is wel de denkrichting voor de aanstaande overlegronde op weg naar een nieuwe centrumvisie voor Uden. Van Heeswijk: ,,Om te voorkomen dat het gesprek alle kanten op gaat, hebben we een aantal kaders opgesteld. Eén daarvan gaat over het parkeren op de Markt. Dat is voor ons niet meer vanzelfsprekend.’’

Op dit moment dienen grote delen van de Markt als parkeerterrein. Volgens het college kan het Udense centrum die vakken best missen in de toekomst. Er zijn genoeg andere parkeerplaatsen beschikbaar. Bovendien, merkt Van Heeswijk op, hoeft de auto van de toekomst niet meer bij winkel of restaurant op de stoep te staan: ,,Je hebt nu al auto’s die op commando zélf naar je toe komen rijden. Over een jaar of tien zal die ontwikkeling verder zijn.’’

Volgende stappen zetten

De ontwikkeling van een nieuwe centrumvisie voor Uden is een meerjarig project. Enkele rondes zijn al afgelegd. Nu wil het gemeentebestuur met een selecte groep bewoners, ondernemers en belangenbehartigers volgende stappen zetten.

In dit kersverse Team Centrum Uden zitten zes mannen en veertien vrouwen. De oudste is 76 jaar, de jongste 16. Van Heeswijk: ,,Ik vind het erg leuk dat een zestienjarige mee gaat praten. Deze jongere vertegenwoordigt ook de doelgroep die nog het langst van ons centrum gebruik gaat maken.’’

Centrum levendig

Het Team Centrum Uden gaat aan de slag met twee hoofdvragen: hoe komt de Markt eruit te zien, en wanneer is een centrum levendig en betekenisvol? Vanwege corona gaan de leden online vergaderen. De eerste van circa vijf sessies is eind november. In het voorjaar moet het Team adviezen uitbrengen. Die kan de gemeente vervolgens betrekken bij het opstellen van de nieuwe centrumvisie.

Dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders een reeks van twaalf kaders en uitgangspunten gepresenteerd. De voorkeur voor een autovrije Markt is er eentje met betekenis in Uden. Deze keuze wijkt af van het coalitieprogramma. Er zijn ook al enkele pittige discussies over geweest.

Horeca fel tegenstander

Als het blik dan toch van de Markt zou moeten, stelden horeca-organisaties in januari, maak er dan een parkeergarage onder. Van zo'n dure kelder wil het college echter niets weten: ‘Dat zien wij niet als oplossing’.