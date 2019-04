Commandant Volkel waarschuwt voor gevaarlijke drones rond vliegbasis

Basiscommandant Rob van den Heuvel uitte zijn zorgen deze week tijdens een vergadering van de COVM, het reguliere overleg tussen bestuurders, de luchtmacht en omwonenden van de vliegbasis. ,,Drones zijn superpopulair zoals iedereen weet”, zei Van den Heuvel. ,,Ook rond Volkel zijn we er afgelopen maanden helaas mee geconfronteerd. Dat baart mij zorgen want de vliegveiligheid komt daarmee ernstig in gevaar.”

Traumahelikopter

Volgens de basiscommandant zijn drones niet alleen levensgevaarlijk voor F-16's maar ook voor de traumahelikopter die bijna dagelijks vanaf Volkel vertrekt. ,,Je moet er niet aan denken dat die in botsing komt met een drone, juist als de heli uitrukt om iemand te gaan helpen”, aldus Van den Heuvel.

De vliegbasis kan desgevraagd niet aangeven om hoeveel drones het precies gaat. In een aantal gevallen zijn de drones wel gesignaleerd maar waren die alweer verdwenen toen de politie ter plaatse kwam. Een woordvoerder van de vliegbasis benadrukt dat het verboden is om te vliegen in de directe nabijheid van vliegvelden, militair en civiel. Voor Volkel gaat het om het zogeheten CTR-gebied, in een straal van 15 kilometer rondom de vliegbasis tot ongeveer 1 km hoogte.

Geo-fencing