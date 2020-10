Commerciële coronateststraat Uden schroeft tarief terug van 195 naar 80 euro

De commerciële teststraat in Uden is anderhalve week geleden door Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) op poten gezet als service naar werkgevers die snel willen weten of hun personeel inzetbaar is of in quarantaine moet. ,,We hebben toen direct Meditel als betrouwbare partner in de arm genomen en niet op prijs geselecteerd”, verklaart parkmanager Henk Koopmans. ,,Een tarief van 195 euro exclusief btw is aan de stevige kant.”