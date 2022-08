Commerciële verhuur op Noordkade krijgt andere naam

Dat is duidelijker dan Cultuur Haven Veghel BV, vindt de organisatie. Zo heet de organisatie nu die verantwoordelijk is voor commerciële verhuur en exploitatie van evenementenlocaties op de Noordkade in Veghel. ,,Cultuur Haven maakt niet echt duidelijk dat je te maken hebt met een partij die gaat over commerciële verhuur van ruimten", zegt woordvoerder Jack Monde. ,,Met de naam Krachtvoer Events maken we een link naar de historie. Het verwijst naar de mengvoederfabriek die het complex ooit was en naar het energierijke mengvoer dat hier in grote hoeveelheden werd geproduceerd.”