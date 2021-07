Commissaris van de Koning en vier Brabantse burgemeesters werkten allemaal bij gemeente Veghel: 'Toeval bestaat niet’

Lintje voor Jack Brus vanwege zijn verdien­sten voor Avanti'31 én het carnaval in Eerde

4 juli SCHIJNDEL/EERDE - 38 jaar vrijwilliger bij de Schijndelse voetbalvereniging Avanti’31, ruim 15 jaar bestuurslid bij carnavalsvereniging De Oivers in Eerde en sinds zondagmiddag ook Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voorzitter Jack Brus werd tijdens de vrijwilligersdag van ‘zijn’ voetbalclub plotsklaps zelf in het zonnetje gezet door burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad.