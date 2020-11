Commissaris van de Koning neemt profielschets Boekel in ontvangst

Bezoekers van speciale stapavond kunnen binnenkort vanuit huis Dansen&Sjanzen

23 november VEGHEL - Niet dansen, niet sjanzen, geen vrienschappen aanhalen of lekker samen eten. Voor de bezoekers van de driemaandelijkse stapavond Dansen&Sjanzen is het stil in deze coronatijd. Maar niet lang meer, want net als veel andere dingen komt ook Dansen Sjanzen binnenkort met een thuisversie.