Companyhotel Doornhoek voor 500 arbeidsmigranten in Veghel

Vijfhonderd arbeidsmigranten krijgen straks 'goede en humane woonruimte’ aan de Corridor en Doornhoek in Veghel. Althans, als het aan Frank van Berlo van Van Berlo Betonvloeren in Veghel ligt. Hij wil daar eind dit jaar een wooncomplex voor arbeidsmigranten: Companyhotel Doornhoek.

De directeur van het bedrijf werd vaak geconfronteerd met leef- en woonsituaties van zijn werknemers, waar hij helemaal niet achter stond.

Ingrijpen was vaak geen optie, want er waren in de gemeente Meierijstad of omgeving geen, of niet voldoende alternatieven. ,,Vanaf dat punt zijn we zelf huizen gaan huren en een groepsaccommodatie om onze werknemers te kunnen huisvesten”, vertelt Van Berlo.

Hij heeft eigenlijk het jaar rond zeventig tot vijfenzeventig slaapplaatsen voor zijn werknemers nodig. ,,Het was vaak een drama om iets te vinden. Maar je wilt je mensen toch fatsoenlijk onderdak kunnen bieden. Zo'n groepsaccommodatie die we nu huren, hebben we nodig tot het eind van het jaar. Maar dat wordt wel erg kostbaar.”

Niet voor niets besloot de gemeenteraad in 2018 al om versneld woonruimte te gaan creëren voor ruim 2000 arbeidsmigranten. Die zouden de komende jaren bovenop de huidige 7000 tot 9000 (exacte cijfers ontbreken) arbeidsmigranten in de regio moeten komen wonen.

Doornhoek

Van Berlo heeft daar niet op willen wachten en is met een plan op de proppen gekomen. Tegenover zijn bedrijf aan de Doornhoek in Veghel wil hij, op een terrein dat hij nu nog als opslag- en parkeerruimte voor vrachtwagens en aanhangers gebruikt, een pand neerzetten met ruimte voor 276 eenpersoonsstudio’s en 112 tweepersoonsstudio’s.

Meer dan hij zelf nodig heeft. ,,Maar ik spreek natuurlijk ook met andere ondernemers en er is gewoon heel veel vraag naar woonruimte voor arbeidsmigranten.” Die zouden daar dan ook onderdak krijgen.

Daarnaast moet er een dokterspost, fysiotherapie en opleidingscentrum in komen en is ook een migratie-informatiepunt voorzien, waar migranten terecht kunnen voor informatie en hulp voor zaken als inburgering, taal en huisvesting.

,,Ik heb mensen uit Polen, Roemenië, Letland, Litouwen, Wit-Rusland. Voor hen begon de zoektocht, maar we willen nu graag een permanente oplossing. De meeste werknemers zullen er kort wonen, maar we hebben inmiddels ook al mensen die al twintig jaar in dienst zijn. Die huren inmiddels zelf huizen in de omgeving.”

Woningmarkt

,,Het complex zal er ook aan bijdragen dat de druk op de woningmarkt wordt verlaagd. Nu worden huizen in Veghel opgekocht waarna er arbeidsmigranten in worden gezet. Dat is dan straks niet meer nodig. Zo kunnen jongeren uit Veghel en omstreken straks wel een kans maken op een woning hier.”

Het beheer van het complex wordt uitbesteed aan een organisatie die ‘borg moet staan voor de kwaliteitseisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en gedragsregels’. Wie dat is, is nog niet duidelijk. ,,We hopen eind dit jaar te kunnen gaan bouwen, als alles rond komt met de gemeente en we een bouwer hebben gevonden.”

Volledig scherm De binnenplaats van het wooncomplex voor arbeidsmigranten dat aan de Corridor in Veghel moet verrijzen. (artist impression) © Van Berlo