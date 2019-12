Concert Melanie in Markant Uden: First Lady of Woodstock van zangeres naar entertainer

UDEN - Ze is een levende legende, die na vijftig jaar nog steeds volle zalen trekt en haar publiek beroert. Melanie, The First Lady of Woodstock, stond donderdagavond in een uitverkocht Theater Markant.

Als een relikwie houdt ze de LP Melanie - The Best ... onder haar arm. ,,Ik laat deze vanavond signeren", zegt Marieke Rovers (38) zelfverzekerd. ,,Het is een erfstuk van mijn moeder. Nadat die haar wilde hippieharen was kwijtgeraakt heb ik de plaat grijsgedraaid. Het inspireerde me om zelf gitaar te gaan spelen."

Meevoeren in de muziek

Samen met moeder Thea (69) en haar man Edwin van den Boom (47) was de Udense er als de kippen bij om kaartjes te kopen, toen de First Lady of Woodstock aankondigde naar Nederland te komen en ook Uden aan te doen. ,,Haar visie op de wereld en de wijze waarop ze je in haar muziek meevoert is uniek", stelt Thea.

Backstage nipt de singer-songwriter, vlak voor haar optreden, van een kop soep. Ze is relaxed en blij om weer in Nederland te zijn. ,,Het is zes jaar geleden sinds ik hier was, maar dit keer is het echt te gek. Elk concert is uitverkocht." Het heeft ongetwijfeld te maken met de Woodstock-revival ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van dit legendarische festival. Niet voor niets is haar show 'Trip down to Woodstock' getiteld. ,,Ik ben nu wel anders als het jonge meisje van toen", lacht de 72-jarige. ,,Ik was alleen maar bezig met mijn gitaar en de muziek. Nu ben ik meer een entertainer. Ik wil de mensen bereiken. Dat doe ik ook met verhalen en grapjes."

Publiek blijft komen

Toch verbaast het Melanie dat het publiek maar blijft komen naar haar concerten. ,,Ze hebben blijkbaar nog geen genoeg van me. Ik heb geen hitrecord en ben geen danser. We hebben wel veel albums gemaakt. Ik denk dat mensen, omdat ik al zo lang meedraai, geïnteresseerd in me zijn. Je moet doorgaan. Dat wil ik ook. Zingen en muziek maken is mijn leven." Het vele reizen en soms weinig slapen staat haar echter tegen. ,,Dat is niet leuk."

Vooral aan vliegen heeft ze een hekel. ,,Niet het vliegen op zich, maar wel het gedoe er om heen. Voordat je het toestel betreedt wordt je bijna behandeld als een verdachte. Het is allemaal veel te stressvol. Ik ga liever met de trein." Bijna had ze trouwens een huis in Nederland gekocht. ,,In Ilpendam, aan de dijk. Ik hou van dit land. Hier was ik al succesvol voordat ik dat in Amerika werd. 'Beautiful People' was mijn eerste hit. Nederlanders zijn bovendien veel dankbaarder voor mijn muziek. De waardering is groter dan in de States."