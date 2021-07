Corien uit Erp schreef boek over kanker én corona: ‘Ik gun niemand die combinatie’

Ze slaat het boekje open, leest voor: Geloof, hoop en liefde. Een wit veertje dwarrelt. Een parmantig klavertje vier in het gras. Een vlinder landt op mijn hand... Het is het begin van een gedicht over de kleine dingen die haar troostten in de tijd dat ze zo ziek was. Tijdens haar angsten, haar verdriet, haar boosheid dat dit háár moest overkomen.