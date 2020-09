Corona-angst geen reden om uitbreiding kippenboer Nistelrode te blokkeren

De pluimveehouderij kreeg in juni 2019 een omgevingsvergunning van de gemeente voor het houden van meer kuikens en/of kippen op het bedrijf aan de Grote Heide, tussen de kernen van Nistelrode, Loosbroek en Vorstenbosch. Een buurtbewoner ging in beroep tegen dit besluit. Hij stelt onder meer dat de vergunning niet verleend had mogen worden omdat door de hoge concentratie dieren in het gebied de belasting door de uitstoot van ammoniak en fijn stof het hoogst is van Nederland.