Corona brengt lijden dichtbij: 'Pasen krijgt extra dimensie'

Als de mensen niet naar de kerk kunnen komen, dan moet de kerk maar naar de mensen toe. Met dat motto trok René Aarden, oud-pastoor van Boekel, afgelopen zondag rond in 'zijn' Grave. Met een zelfgemaakte palmezel. ,,Die kent men tegenwoordig nog van processies in Vlaanderen, Oostenrijk en het Beieren en is in Nederland slechts terug te vinden in een enkel museum."