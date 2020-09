Corona dwingt Tuinmarkthallen Boekel tot najaars-outlet

BOEKEL - Dit jaar geen vlooienmarkt, geen groenmoesmarkt, geen alcapa- en motorshow. Allemaal afgeblazen vanwege corona. Daarvoor in de plaats is er vanaf 28 september tot medio januari een najaars-outlet in de Boekelse Tuinmarkthallen.

,,We hielden altijd al een voorjaars-outlet. Dus we kennen het principe wel een beetje. Bij die markten kunnen we de anderhalve meter-norm niet handhaven. Bij zo'n outlet lukt dat veel beter. We hadden al die shows ook door kunnen laten gaan, maar dan gehalveerd. Te riskant. En de kosten blijven gelijk", zeggen de broers Erik en John Weren.

Voorzichtig

Quote We willen niet de naam hebben dat een eventuele tweede uitbraak in Boekel bij ons begonnen is Erik en John Weren ,,We zijn uiterst voorzichtig. Want we willen niet de naam hebben dat een eventuele tweede uitbraak in Boekel bij ons begonnen is", vult Erik aan. ,,Bovendien hebben we altijd al zo'n najaars-outlet willen uittesten.”

De hallen, 4000 vierkante meter in totaal, zijn de afgelopen weken volledig veranderd. Overal pallets en rekken vol restpartijen potterie en woondecoratie-accessoires.

Beperkt tot Boekel

,,In het voorjaar ligt de nadruk meer op planten. De mensen zijn dan met hun tuin bezig. Dan hebben we ook tegelijk 16 weken zo'n outlet in Helmond waar we dan ruimte huren. Nu blijft het beperkt tot Boekel. Natuurlijk hebben we nu ook planten, maar dan vooral kamerplanten. De inkoop daarvan start een dezer dagen.”

Geen risico op besmetting door spreiding

Omdat de outlet straks zes dagen per week open is, verwachten de broers dat het publiek verspreid over de week binnenkomt en geen risico loopt op besmetting.