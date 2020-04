Corona in Meierijstad: in anderhalve maand tijd 200 extra doden

In buurgemeente Uden werd in de laatste week van maart met 42 een recordaantal overlijdens geregistreerd. Sindsdien neemt het aantal sterfgevallen elke week af. In de week voor Pasen overleden 33 inwoners. Dat zijn er nog altijd 27 meer dan wat voor de corona-uitbraak het gemiddelde in Uden was. In Boekel overleden in diezelfde week 7 mensen. Boekel bereikte twee weken eerder een piek met 14 sterfgevallen in een week tijd. Extreem veel voor een gemeente met tienduizend inwoners.