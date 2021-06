Corona zorgde voor zo'n 750 miljoen euro omzetverlies bij Sligro, maar ook voor hernieuwd familiebedrijf-gevoel

Hij is blij. Vooral voor alle zwaar getroffen horeca, catering en evenementenbranche, of ze nu wel of geen klant zijn bij Sligro. Maanden hebben zij geen bezoekers gezien en die zijn nu weer welkom. Dat zorgt voor tevredenheid. Ook bij Koen Slippens (1967 ) sinds 2008 de hoogste baas van Sligro Food Group, de Veghelse beursgenoteerde onderneming die vooral als groothandel voor de horeca opereert. Koen Slippens: ,,We zaten in een mega-achtbaan. Niet alleen wij, maar ook onze klanten. Daarom zijn we nu zo ontzettend blij dat het nu allemaal weer kan en mag."