Coronademonstranten wandelen door Uden uit protest tegen lockdown

UDEN - Een groep van zo’n dertig personen demonstreerde zaterdagavond in Uden tegen de huidige coronamaatregelen. Dat deden ze middels een ‘lichtjestocht’ door het dorp. De demonstratie, in eerste instantie niet aangekondigd bij de gemeente, duurde een uur en verliep rustig.

Om zeven uur verzamelden de demonstranten zich op de Markt, waar zich ook een aantal boeren uit de regio met tractors had gemeld. Het gezelschap wandelde via de Markt langs het busstation en de bioscoop, om via de Sint Janstraat langs de flats terug naar de Markt te lopen. Daarbij liepen ze over de weg en hinderden ze het overige verkeer.

Grote gevolgen

Onder de demonstranten bevonden zich jonge en oudere mensen uit de regio die het niet eens zijn met de coronamaatregelen in Nederland. ,,We zijn tegen de lockdown, de maatregelen staan niet in verhouding met de huidige situatie. Dat heeft grote gevolgen voor ondernemers. Nederland is het enige land dat nu zulke strenge maatregelen heeft. Met deze tocht willen we de mensen wakker schudden’’, vertelt Dorothé van Helvoort, die uit Boekel naar Uden is gekomen om te demonstreren. ,,Er zou vanuit de overheid meer moeten worden gefocust op bijvoorbeeld goed ventileren. Dát helpt. Mensen moeten vrij zijn.’’

De protestactie, die zonder incidenten verliep, werd niet door een bepaalde groep of organisatie georganiseerd. Hier en daar liepen mensen met gele hesjes, brandende fakkels, lichtgevende hartjes en ander lichtgevend spul. Tijdens de tocht scandeerden ze regelmatig ‘liefde, vrijheid, geen dictatuur’.

Signaal afgeven

,,We willen een signaal afgeven. Deze kleine tocht gaat er vast niet voor zorgen dat de lockdown verdwijnt, maar we zijn niet alleen. We zijn met velen’’, zegt een Udense deelneemster tijdens de wandeling. Het is de eerste keer dat de vrouw meedoet met een dergelijke demonstratie. ,,De huidige situatie maakt me boos en verdrietig. We pikken het niet langer en moeten wakker worden. Hopelijk geeft deze tocht een goed signaal af.’’

De wandeltocht was rond acht uur afgelopen waarna de deelnemers rustig uiteen gingen.

Volledig scherm De groep liep een rondje door vanaf de Markt in Uden. © Levie Vriend/BD