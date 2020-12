‘Coronageld niet zomaar cadeau geven’

Veel overtredin­gen bij bezorgen van pakketjes: politie houdt controles in oosten van Brabant

2 december DEN BOSCH/EINDHOVEN - Omdat volgens de politie is gebleken dat er met name rond de feestdagen veel overtredingen worden gepleegd bij het bezorgen van pakketjes, is er dinsdag een controle gehouden waarbij de focus lag op beroepsgoederenvervoer. Van de in totaal 44 gecontroleerde voertuigen bleken er 23 in overtreding te zijn. Dat meldt de politie.