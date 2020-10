Coronahelikopter weer ingezet vanuit Vliegbasis Volkel, eerste patiënt verplaatst

De zogenoemde coronahelikopter, traumahelikopter LifeLiner 5, kan maximaal drie keer per dag worden ingezet. Maar of dat ook echt gaat gebeuren, is volgens ANWB-woordvoerder Markus van Tol nog onduidelijk. ,,We zitten nu aan het begin van een nieuwe golf. Het is moeilijk te voorspellen wat er gebeurt. Maar op basis van wat ik hoor binnen onze organisatie, blijft de helikopter twee of drie keer per dag vliegen.” Maandag stonden er twee vluchten gepland.