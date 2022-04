Coronaproof maken van ventilatiesysteem kost Bernrode vele tonnen: ‘Slaat enorm gat in ons budget’

Goede bestuur­ders van Donzeli­cious winnen Nisseroise kwis

NISTELRODE - De deelnemers aan de Nisseroise Kwis 2021, die pas in 2022 gehouden werd, moesten van alle markten thuis zijn. Ze moesten goed kunnen autorijden, want de geheime opdracht was een theorie-examen, maar ook weten wie de gezinshoofden waren van de negen huizen die in 1915 afbrandden.

