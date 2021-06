Coronatijd was frusterend voor KBO en scheidend voorzitter Willy van der Steijn: veel ziekte en overlijden en afgelaste activiteiten

Zijn gevoel dat de KBO een ‘heel goei bestuur’ kende, trok Willy van der Steijn tien jaar geleden over de streep om de voorzittershamer over te nemen van Luus van de Ven. ,,Met dit bestuur kan ik wat, want het is echt geen ingekakte bejaardenclub”, dacht ik toen. Ik zag zoveel spirit en daadkracht. Een goed bestuur straalt af op de leden. Ook nu hebben we een bestuur dat gezellig, loyaal, actief èn deskundig is. Er is nooit spanning of stress. ,,Doe maar gewoon en doe je best”, is ons motto,” aldus Van der Steijn. Hij voegt er trots aan toe: ,,We zijn met de tijd meegegaan en hebben onder meer een drukbezochte website en een ‘glossy’ maandblad. 75 procent van onze leden bereiken we tegenwoordig per mail. Dat vind ik echt geweldig.”