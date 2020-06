Creatief talent in Meierijstad komende drie jaar verzekerd van steun

CHV Academy, een onderdeel van Phoenix Cultuur, is een opstapje voor creatieve kinderen en jongeren zodat ze in speciale klassen hun vaardigheden kunnen ontwikkelen of een doorstroom kunnen maken naar kunstvakopleidingen. Samen met het bedrijfsleven, het onderwijs, de gemeente Meierijstad en kunstonderwijzers is een coöperatie gevormd die deze kinderen begeleid. De Rabobanken maakten hier al onderdeel van uit, maar hebben toegezegd ook de komende drie jaar te blijven ondersteunen.

CHV Academy ondersteunt niet alleen individuele talenten, maar verzorgt bijvoorbeeld ook kunst- en muzieklessen op scholen in de gemeente Meierijstad. Zo kunnen kinderen die anders niet zo snel met muziek of kunst in aanraking komen dat nu wel heel laagdrempelig doen. Met het voortgezet onderwijs in Meierijstad is men in overleg over het opstarten van structurele kunstklassen. Mogelijk gaat dit volgend schooljaar al op een aantal scholen van start.