Crisis? Nieuwe wethouders Bernheze vol vertrouwen: 'Vooral focussen op wat wèl kan’

,,We staan zeker voor grote uitdagingen en we gaan ons best doen. We houden wel van een uitdaging”, zegt de nieuwe wethouder van wonen, ruimte en buitengebied. Met een woningcrisis, stikstofcrisis en energiecrisis die het land momenteel in een houdgreep heeft, mag hij met de woningnood in zijn pakket meteen aan de bak. ,,We willen betaalbare woningen bouwen maar of dat lukt is afhankelijk van de prijzen in de markt.”