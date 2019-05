Crowdfunding geslaagd: de documentaire over Little Chute komt er

De documentaire gaat over de link tussen het Amerikaanse plaatseje Little Chute en Uden. In Little Chute in de staat Wisconsin barst het van de Nederlandse invloeden. Dat komt omdat de Amsterdamse pastoor Theodorus van den Broek zich er in 1832 vestigde. Na een poging de indianen te bekeren tot het christendom bouwde hij er een nederzetting. Een aantal jaren later, in 1848, kwamen drie boten vol met Nederlandse emigranten in Little Chute aan. Velen van hen kwamen uit de buurt van Uden. Little Chute is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig stadje met zo’n 12.000 inwoners. De Nederlandse invloeden zijn nog altijd merkbaar.