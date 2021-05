CSU groeit uit tot grootste schoonmaakbedrijf van Nederland

Udense alcoholist die moeder mishandel­de en oom beet moet klinische behande­ling volgen

6 mei DEN BOSCH/UDEN De 49-jarige Udenaar, die onder meer zijn moeder mishandelde en zijn oom in de borst beet, moet nog drie maanden doorbrengen in de kliniek Fivoor in Utrecht. Dat bepaalde de rechtbank gistermiddag in Den Bosch. De rechters legden hierbij een celstraf op van 100 dagen, waarvan 63 voorwaardelijk, naast een drie jaar durend reclasseringstoezicht.