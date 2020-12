CSU schenkt 10.000 schoonmaakpakketten aan Voedselbank

Zorgelijke coronapiek op Udens College: ruim 300 van 1450 leerlingen thuis

15:56 UDEN - Op het Udens College is sprake van een zorgelijke piek in corona-besmettingen. Op de havo/vwo-afdeling van de school waren donderdag ruim 300 van de 1450 leerlingen niet op school. ,,Natuurlijk maken we ons zorgen", zegt directeur-bestuurder Ad van Kemenade. ,,We gaan in overleg met de gemeente en GGD bekijken wat we kunnen doen.”