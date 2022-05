Cultureel Centrum Servaes mét nieuwe jas, maar zónder tafelkleedjes, en die komen ook niet meer terug

Het vertrouwde geluid van keus en ketsende biljartballen, gekletter van koffiekopjes, gezellig geroezemoes, en op de achtergrond een hip muziekje. Het is een drukte van belang bij Servaes aan het Raadhuisplein, midden in het dorp. Omdat er in de huiskamer van Heeswijk-Dinther eigenlijk altijd wel wat te doen is. Van de ochtend tot de late avond loopt er iedere week tussen de twaalf- en dertienhonderd man binnen. Voor volksdansen of bridgen, de yoga , of muziekles, of .... wat niet eigenlijk, de agenda is bommetjevol activiteiten van allerlei verenigingen en netwerkclubjes.