Cultuur in de Regio: ‘Eten vertelt een verhaal dat we op Lekker Uden willen vertellen’

Bomen aan De Biezen in Venhorst mogen nog niet gekapt worden

16:05 VENHORST - De gemeente Boekel is te snel geweest met het verlenen van een kapvergunning voor 26 lindebomen aan De Biezen in Venhorst. Dat vindt de bestuursrechter in Den Bosch. B en W moeten van de rechter een nieuw besluit nemen op het bezwaar dat de Stichting Bomen Boekel indiende tegen het verlenen van die kapvergunning.