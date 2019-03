Cultuur in de regio: ‘Muziek en kunst in MRK Uden versterken elkaar’

Erp voelt de afsluiting van de N616: sluipver­keer en onbereikba­re winkels

16:26 ERP - Het werk aan de N616 in Erp is dan toch écht begonnen. De weg waar al jaren zoveel om te doen is. Nog maar amper is de eerste spade in de grond of de eerste zorgen worden al geuit. Over sluipverkeer en onbereikbare winkels. Daar proberen de ondernemers iets aan te doen.