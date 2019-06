Cultuur in de regio: Toegankelijk Grieks drama in Naat Piek

Nog ruimte voor enkele woningen in plan Uden-Noord

13:47 UDEN - In het gebied Uden-Noord is nog ruimte voor het bouwen van enkele woningen. Die mogelijkheid zit ingebakken in het zogeheten ontwerpbestemmingsplan ‘Omgeving Nistelrodeseweg’ dat de gemeente na jaren voorbereiding en overleg met de bewoners ter inzage legt.