CycleSoftware verovert wielerbranche vanuit oude raadhuis Nistelrode: ‘trouwen kan er nog’

Het voormalige kantoor van de burgemeester in het rijksmonument aan het Raadhuisplein in Nistelrode is omgetoverd tot spreekkamer. De voormalige raadszaal is nog intact, evenals de binnengang. ,,De raadszaal gebruiken wij tegenwoordig hoofdzakelijk om cursussen en demosessies aan onze klanten te geven”, vertelt Jebbe Sluiter. ,,Een enkele keer wordt hij verhuurd als trouwlocatie, maar dat is zeker niet onze corebusiness.”