D-Day in Brabant; parachutisten landen op de Vlagheide

Ze zijn zonder wapens zoals toen, maar wel in authentieke uniformen. Ze komen niet zoals toen om de brug over de Zuid-Willemsvaart te ontzetten, maar wel om de veteranen te eren die deze sprong 75 jaar geleden moesten maken in het oorlogsgeweld. Zo'n zestig leden van het Round Canopy Parachuting Team (RCPT) The Netherlands maken vandaag een herdenkingsparachutesprong vanuit twee C47's (Dakota's). Zoals het 75 jaar geleden er ook aan toe ging.



Onder de parachutisten op de Vlagheide bevinden zich drie bijzondere springers: de 98-jarige Jim ‘Pee Wee’ Martin en de 94-jarige Vincent Speranza die alletwee een duo sprong maken, en mede-organisator Erwin Janssen, kartrekker van de herdenkingen en het museum Gerinomo in Eerde.



Ook vliegen er twee authentieke Spitfires over, waarvan een van Jumbo-topman Frits van Eerd uit Veghel. Hij zit niet zelf aan de stuurknuppel, liet de organisatie eerder weten. Afgelopen zondag hield Jumbo op het naastgelegen Basecamp nog een historisch getint feestje met driehonderd genodigden, waaronder ambassadeurs en veteranen.