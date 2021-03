D'n HaDeejer vertelt verhalen van achter elke voordeur, al 200 nummers lang: ‘Het verbindt mensen’

Cardioloog Jan van Asseldonk ontdekte als zeer zieke coronapa­tiënt óók hoe belangrijk de zorg is: ‘Verpleeg­kun­di­ge was zó vreselijk snel’

9:41 UDEN/HEERENVEEN - Cardioloog Jan van Asseldonk uit Uden belandde vorig jaar met corona in het ziekenhuis in Heerenveen. Hij was ernstig ziek en lag een paar dagen op het randje. Maandag is hij te zien in het KRO/NCRV programma Mensenwerk. Hij bedankt het personeel van het ziekenhuis, brengt worstenbroodjes en schreef ze een brief.