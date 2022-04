D66 Meierijstad maakt zich - nu Pabo Veghel sluit - zorgen over verschraling onderwijs

VEGHEL - Sluiting van de Pabo-opleiding in Veghel kan leiden tot een ernstige verschraling van het basisonderwijs in de gemeente Meierijstad. Die vrees spreekt D66 Meierijstad uit nu de enige hbo-opleiding in de gemeente verdwijnt. De partij wil bovendien weten of er wel genoeg actie is ondernomen om sluiting van de opleiding te voorkomen.