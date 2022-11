D66 Meierijstad over geld voor verkeer: ‘Niet geschoten is altijd mis’

Veghel zit al jaren in zijn maag met verkeersknelpunten als de N279 en de Rembrandtlaan. Het Brabants Dagblad vroeg zich af waarom Meierijstad niet genoemd wordt in de verdeling van de twee miljard euro die het Rijk en de provincie uitgeven voor knelpunten op het gebied van verkeer en woningbouw . Brainport sleepte bijna een miljard binnen, Den Bosch bijna 100 miljoen en bijvoorbeeld Oss 4 miljoen voor een fietstunnel.

Naar aanleiding van het artikel in deze krant stelt D66 nu vragen. De gemeente vindt dat de verdeling van de gelden geen aanleiding gaf om actie te ondernemen. ,,Zouden we niet altijd actie moeten ondernemen in dit soort gevallen, waar er een kans is dat er extra geld komt om projecten in onze gemeente aan te pakken? Immers, niet geschoten is altijd mis”, stelt fractievoorzitter Gert-Jan Hobert.