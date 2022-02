D66 over zandwinning Boerdonk: ‘Partijen oordelen wel erg snel’

BOERDONK - Vrijwel alle partijen in Meierijstad steunen de actiegroep tegen de zandwinning in Boerdonk. Oordelen zij niet te snel, vraagt D66 zich af.

De actiegroep Geenzandindustrieboerdonk.nl heeft snel resultaat geboekt: nog voordat baggerbedrijf Koninklijke Smals een principeverzoek heeft ingediend voor grootschalige zandwinning in Boerdonk, heeft de actiegroep al vrijwel alle politieke partijen in Meierijstad achter zich staan.

De protestposter van Actiegroep 'Geen zandindustrie Boerdonk' © Geenzandindustrieboerdonk.nl Deze donderdag is het raadsvergadering en dan ligt er een motie klaar van Hart, VVD, SP, Gemeentebelang, Lokaal en Lijst Blanco om geen medewerking te verlenen aan grootschalige zandwinning bij het dorp. Samen zijn de partijen goed voor 17 van de 35 zetels in Meierijstad. Ook Hier (5 zetels) en CDA (9 zetels) hebben zich al uitgesproken tegen de zandwinning. Daarmee lijkt het afgraven van 47 hectare grond naast het dorp van de baan.

Welk signaal geef je af?

Dat de partijen zo snel hun mening klaar hebben, vindt Gertjan Hobert van D66 opmerkelijk. ,,Ik vind het erg vreemd dat er nu al partijen zijn die zich tegen deze plannen keren en daar zelfs al een motie voor in gaan dienen om het te stoppen. Er is namelijk nog helemaal geen concreet plan waarover de politiek kan oordelen. De initiatiefnemer is nog met de belanghebbenden in gesprek. En kan het plan dus nog aanpassen om tegemoet te komen aan de zorgen van de inwoners van Boerdonk. Dat is toch de burgerparticipatie die wij als politiek graag zien.”

Welk signaal geeft de politiek in Meierijstad af aan andere ondernemers die iets willen gaan doen in Meierijstad waarvoor ze een burgerparticipatietraject willen starten, vraagt Hobert zich af. ,,Waarom zou een ondernemer dat nog doen als die het risico loopt dat voordat dit traject klaar is het plan al wordt afgeschoten? Wij willen het proces niet doorkruisen, omdat we denken dat ons dat op de korte termijn wat meer stemmen kan opleveren.”

Ook D66 heeft bedenkingen bij dit zandwinningsproject, benadrukt hij. ,,We maken ons zorgen over de schaal en de impact op de leefbaarheid. We willen graag weten wat dit betekent voor de biodiversiteit en waterhuishouding in dit gebied. Maar we geven nu nog even niet onze mening.”