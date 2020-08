DA moet COOP Heeswijk-Dinther vooruit helpen, en andersom

De combinatie moet voor zowel super als drogist ‘meer traffic’ genereren, vertelt COOP-manager Rogier van der Pluijm. Meer klanten dus. De samenwerking in Heeswijk-Dinther staat niet op zich. Er is afgesproken om in totaal 38 COOP-supermarkten van een inpandige DA te voorzien. Van der Pluijm: ,,Wij in Heeswijk-Dinther zijn de allereerste, dat is wel leuk.''

Derde drogisterij

De DA is de derde drogisterij in Heeswijk-Dinther, Etos en Kruidvat zaten al op een steenworp afstand. Formulemanager Tom Wildenburg ziet geen problemen in die concurrentie, DA wil groeien in dorpen als Heeswijk-Dinther: ,,Ik verwacht dat we over een jaar 100 tot 120 winkels erbij hebben en dan graag in dorpsgemeenschappen als deze. In de Kalverstraat in Amsterdam hebben we als DA niets te zoeken. Hier wel, met ons accent op gezondheidsservice.’’