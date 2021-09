Daar was ze weer in Uden: koningin Máxima

Update + Video Koningin Máxima straalt tijdens bezoek aan CSU in Uden

20 april UDEN - Koningin Máxima is vandaag op bezoek in Uden. Ze brengt een werkbezoek aan schoonmaakbedrijf CSU in Uden, de winnaar van de Koning Willem I Prijs in de categorie Grootbedrijf. De koningin krijgt tijdens het bezoek een rondleiding door het bedrijf en spreekt onder andere met de Raad van Bestuur. Ze werd ontvangen door John van Hoof, voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarna ging ze (online) in gesprek met medewerkers.