Dadendrang mestfabriek Nistelrode zet provincie en gemeente tegenover elkaar

Plannen voor nóg een hotel op de Noordkade

11 december VEGHEL - Er zijn plannen voor nóg een hotel op de Noordkade in Veghel. De gemeente heeft een aanvraag gekregen voor een zogenaamd boetiek-hotel in het pand Noordkade 1 en 2: een kleinschalig hotel met negen kamers met zakelijke overlegruimten. Het is dan het derde hotel aan de haven.