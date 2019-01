Dag oude Blauwe Kei in Veghel, welkom park of raadzaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft in december in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat de plek van het voormalige theaterpand een van de plekken is waar zo'n nieuwe vergaderzaal zou kunnen komen. Nu vergadert de gemeenteraad in het oude gemeentehuis van Sint-Oedenrode, maar dat is te groot en staat grotendeels leeg. De negen fractiekamers in het pand worden ook nauwelijks gebruikt.