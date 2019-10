Dag speciaal voor vrouwen met een liefde voor camera's

Werkstraf voor het slaan van goede vriend uit Schaijk met kapotte bierfles

7:00 DEN BOSCH/SCHAIJK - Het was meer geluk dan wijsheid dat het letsel meeviel bij een ruzie van twee vrienden in een woning in Schaijk. Daarom bleef het maandag bij de politierechter in Den Bosch bij een ‘poging zware mishandeling’.