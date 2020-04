Dagelijks een uurtje bewegen en cultuur voor binnenzitters in Meierijstad

Geen volle sportzaal, maar alleen docente Berdy Maertens en een camerateam van Omroep Meierij. Het is wat anders dan normaal bij Phoenix Cultuur, maar ja, alles is anders tijdens deze coronacrisis. Om senioren die de deur nauwelijks meer uitkomen wat afleiding en gezonde beweging te bezorgen, start Phoenix Cultuur dagelijks een bewegingsuurtje uur via de lokale omroep. Vanaf maandag 6 april wordt er dagelijks om 10.15 uur en om 11.15 uur een bewegingsles voor senioren uitgezonden. De lessen zijn vooraf opgenomen en worden gegeven door docenten en sportcoaches uit Meierijstad, zoals Maertens. Iedereen kan zo meedoen vanuit de eigen huiskamer, de kamer in het zorgcentrum of de gemeenschapsruimte in een verzorgingshuis. Het programma Heel Meierijstad Beweegt is gericht op senioren, maar iedereen, jong en oud, is welkom om mee te doen, laat Phoenix Cultuur weten.