Dagje TEDxVeghel is inspiratie voor verandering

,,Een verhaal van een militair gaat over dilemma's, conflicten en trauma's, kortom het is niet leuk", waarschuwt Boudewijn Boots. In uniform trapt de commandant van een internationale NAVO vloot deze vrijdag TEDxVeghel af. Ooit had de oud-leerling van het Zwijsen College in Veghel een krantenwijkje in het dorp; nu is hij commandeur bij de marine. En blijkt hij een goed verteller.