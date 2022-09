Dagmar van Deurzen stopt onverwacht als gemeentesecretaris van Maashorst

,,Na tien jaar in de functie van gemeentesecretaris in twee gemeenten, waarin ik twee fusietrajecten heb begeleid, is het tijd voor een moment van bezinning op vervolgstappen in mijn carrière”, zegt Dagmar van Deurzen over haar verrassende vertrek. Ze begeleidde als kwartiermaker de fusie van de gemeenten Uden en Landerd en is per 1 januari 2022 gemeentesecretaris bij de nieuwe gemeente Maashorst.