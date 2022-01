Dalende omzet voor groothandel Sligro door horecasluitingen

VEGHEL - De Veghelse groothandel Sligro heeft vorig jaar opnieuw een lagere omzet geboekt dan in het voorgaande jaar. Het bedrijf schrijft dat toe aan de coronapandemie, waardoor horecabedrijven gedeeltelijk of helemaal dicht moesten. Daardoor verkocht de leverancier voor restaurants, cafés en cateraars ruim een vijfde minder dan in de periode voor de coronapandemie.

In Nederland kampten eet- en drinkgelegenheden vorig jaar 32 weken met complete of gedeeltelijke sluitingen en geldt nog steeds een lockdown. In 2020 waren dat 24 weken. In België was de horeca 39 weken gesloten in 2021 en 42 weken in 2020. Het Veghelse beursgenoteerde bedrijf verwacht dat restaurants en cafés direct na de heropening weer gaan vollopen met gasten.

Niet alleen maar boterhammen met kaas

Anders is dat voor ondernemers in de bedrijfscatering, waar Sligro ook aan levert. Veel werkgevers willen hun kantoorpersoneel ook na corona de mogelijkheid geven om thuis te werken, waardoor bedrijfskantines minder zullen verkopen. ,,Dat segment zal nooit meer herstellen tot het pre-coronaniveau. Maar ik heb niet het idee dat daar alleen maar boterhammen met kaas voor in de plaats komen. Mensen blijven buitenshuis lunchen”, aldus financieel topman Rob van der Sluijs.

In heel 2021 kwam er bij Sligro net geen 1,9 miljard euro aan opbrengsten binnen. Dat is 2,5 procent minder dan in 2020, het eerste jaar waarin Nederland in de greep kwam van het coronavirus. Vergeleken met twee jaar geleden gaat het om een daling van 23 procent. In de laatste drie maanden van vorig jaar was de omzet juist 21 procent hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Strengere regelgeving tabak

Ook heeft Sligro last van strengere regelgeving rond de verkoop van tabak, voor dit segment daalde de omzet met bijna 19 procent. Ook de verkoop aan niet-pashouders daalde aanzienlijk, met maar liefst 86 procent. Aan het begin van de pandemie in 2020 was het particulieren tijdelijk toegestaan om boodschappen te doen bij de groothandels, om de druk op de supermarkten te verlichten.

Sligro gaf donderdag alleen omzetcijfers en komt pas later met de volledige jaarresultaten, maar Van der Sluijs waarschuwt alvast voor hoge kosten. Horecabedrijven willen door het grillige verloop van de coronapandemie geen overvolle voorraadkasten, dus moet de leverancier meer ritten met minder volle vrachtwagens inplannen. Dat is duur in tijden van schaarste aan arbeidskrachten en transportmiddelen.

De volledige jaarcijfers en het jaarverslag van Sligro worden op 3 februari gepresenteerd.