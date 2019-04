Daling consumentenvertrouwen remt resultaat Sligro

Er ging een kwartaalomzet van 528 miljoen euro in de boeken. Dat is 0,5 procent meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Vorig jaar viel de qua omzet goede week voorafgaand aan Pasen in het eerste kwartaal en de minder goede week van Pasen zelf in het tweede kwartaal. Dit jaar vallen deze beide weken in het tweede kwartaal. Volgens Sligro scheelt dit circa 7 miljoen euro.