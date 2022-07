Danique Heesakkers (11) uit Schijndel wordt de nieuwe kinderburgemeester van Meierijstad

Veldgids wijst de weg naar natuur­schoon boven Peelrand­breuk

UDEN - Meer genieten van de Maashorst en ander natuurschoon in Oost-Brabant en Limburg? Daarvoor wil de nieuwe veldgids ‘Breuken in het land van Peel en Maas’ een hulpmiddel zijn. Want genieten kan nog verder groeien door kennis van zaken.

